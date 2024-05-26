Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Kentsel dönüşüm ve konut arzını hızlandıracak yeni çalışma son aşamaya geldi

- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:

- "Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılacak düzenlemeyle, gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak"

- "Düzenleme, kentsel dönüşümün finansmanında ve konut arzının artırılmasında önemli bir enstrüman olacak"

- "Konut arzının artmasıyla birlikte konut fiyatlarının yukarı yönlü piyasa baskısı azalacak ve konuta erişilebilirlik her kesim için kolaylaşacak"

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Konut fiyatlarındaki reel düşüş sürüyor

- TCMB Konut Fiyat Endeksi başta olmak üzere bu alanda açıklanan önemli veriler konut fiyatlarındaki reel düşüşün devam ettiğini gösterirken, bu oranın yüzde 16'yı aştığı görülüyor

- Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt:

- "Bu şekilde devam ederse, 2 yıl içinde sadece reel değil, nominal düşüşlerden de söz edebileceğimizi düşünüyoruz"

- İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan:

- "Şu anda alıcının eli güçlü çünkü herkes satmak istiyor. Satış süreleri uzadı. Pazarlık süreçleri alıcı lehine değişti. Pazarlık fiyatında yüzde 10-15 marjlar olabiliyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- 7 milyonu aşkın sürücünün yıl sonuna kadar ehliyetlerini yenilemesi gerekiyor

- Türkiye'de yeni tip sürücü belgesine sahip olan kişi sayısı 25 milyon 894 bine ulaşırken, 7 milyon 159 bin 176 kişi ise eski sürücü belgesini kullanmayı sürdürüyor

- Eski tip sürücü belgesi olanlar yıl sonuna kadar belgelerini yenilemeleri durumunda indirimli olarak 15 lira ödemeyle yeni sürücü belgelerine sahip olabilecek, 2025'ten itibaren yenileyecekler ise 5 bin liranın üzerinde ödeme yapmak zorunda kalacak

(Cem Dağıstanlı/Ankara)

4- Yassıada tutanakları, cunta hukukunu gözler önüne seriyor

- Darbe yönetiminin devirdiği Demokrat Parti hükümetinin üyelerine açılan anayasayı ihlal, köpek davası, bebek davası, 6-7 Eylül olayları gibi 19 yargılama dosyasının tutanakları, ilgililerce incelenebiliyor

- Hukuk tarihi çalışmalarıyla tanınan İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Çiçek:

- "Yargılama aşamasında çok ilginç olaylar oluyor. Adnan Menderes'in, Celal Bayar'ın ve diğer sanıkların avukatları çeşitli taleplerde bulunuyorlar. Duruşmalara tanıklar getiriliyor ama tanıklar önce bir yerde toplanıyor, birileri bu tanıkları önceden dinliyor. Bunlar arasında istediklerini seçerek Yassıada'daki duruşmalara götürüp tanıklık yaptırıyorlar"

(Ümit Türk-İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

5- DOSYA HABER/TÜRKİYE'Yİ GELECEĞE HAZIRLAYAN GENÇ MÜHENDİSLER - Skuter ile başladı, zırhlı araç tasarlıyor

- İmalat mühendisliği eğitiminin ardından iş hayatına 3D printer, skuter gibi ürünler tasarlayarak başlayan Meriç Karakuş, Nurol Makina Proje Mühendisi olarak kullanıcı dostu, yüksek güvenlikli araçlar ve ekipmanlarının geliştirilip üretilmesine katkı sağlıyor

- Meriç Karakuş:

- "Zırhlı araç, askeri araç üretiyoruz, 4X4. Önceliğimiz araçların içerisinde bulunan personeli korumak. Araçla sıkıntılı konumda kalmış ama burnu bile kanamadan içinde çıkabilmiş insanlarla karşı karşıya gelmek çok başka bir duygu"

- "En büyük hedefim, uzun vadede daha büyük katkılar, belki ülkemize daha büyük faydalar sağlayabilmek için çalışmaya devam etmek"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı- Görüntülü)

6- DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN UZAY YÜRÜYÜŞÜ - Türkiye uzay endüstrisindeki rolünü altyapısıyla büyütecek

- Oxford Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Oğuz Karasu:

- "Türkiye şu anda uzay endüstrisinde olması gerektiği yerde. Çok kaliteli bir uydu üretim kapasitemiz ve roket sanayimiz var. Bunlar büyüme beklentisindeki bir uzay endüstrisi için olmazsa olmaz kaynaklar"

- "Ülke olarak yüksek teknolojiyi kendi bünyemizde üretmemize vesile olacak, yenilikleri ve derinlikli araştırmaları gerçekleştirebileceğimiz her türlü uzay projesini önce halk, sonra özel sektör ve devlet olarak desteklemeye devam etmekle yükümlüyüz"

- "Üretilen uydular, roket sanayisine yapılan yatırımlar, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi bir bütünü oluşturan çok önemli parçalar"

(Zeynep Duyar/Ankara)

7- HAVELSAN, Afrika pazarında etkinliğini artırmayı hedefliyor

- HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar:

- "Biz Afrika'nın geleceğin parlayan ekonomisi olacağını, bizim için iş fırsatlarının, kültürel ve ekonomik işbirliğinin önünün açık olduğunu düşünüyoruz. Hep birlikte ülke olarak bunu değerlendirmek istiyoruz"

(Adam Abu Bashal/Abuja) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Doğurganlığın en düşük, boşanmanın en fazla olduğu iller mercek altına alınacak

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli, doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Zonguldak ve Bartın ile boşanma hızı en yüksek İzmir, Antalya ve Karaman'da analiz çalışmaları için bire bir görüşmeler yapacak

- Elde edilen verilere göre bu illerde doğurganlık ve boşanmalara yönelik uygulanacak politikalar belirlenecek

(Şaduman Türkay/Ankara)

9- Taşkın zararlarının önüne "risk yönetimi"yle set çekilecek

- Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Taşkın Kanunu Taslağı, "kriz yönetimi" yerine "risk yönetimi"ni esas alıyor, dere yataklarına ilişkin tedbirlerden akarsu ıslahına kadar birçok alanda değişiklikler içeriyor

- Akarsu yatağını daraltarak taşkın riskini artıran kara yolu, demir yolu ile her türlü yol ve geçiş yapısı inşaatlarında taşkın yönetim planlarına uyulacak

- Akarsu yatakları ile taşkın kontrolü maksatlı tesislerde taşkın riskini artıracak inşa faaliyetinde bulunanlar ile dere yatağını yetkisiz daraltanlara üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanması öngörülüyor

(Mehmet Can Toptaş /Ankara)

10- Doğuştan kas hastası Çağlar Özyiğit, yaşama azmiyle diğer hastalara umut oluyor

- Doktorların ortalama 20 yıl ömür biçtiği DMD hastası Özyiğit, annesinin desteğiyle 36 yaşına geldi

(İrem Demir-İstanbul) (Fotoğraflı/Gör​​​​​​​üntülü)

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