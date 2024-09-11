CHP lideri Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu üzerinden kendisine yönelttiği eleştirileri yanıtladı.

Özel, “Sayın Erdoğan ‘Özgür Özel özür dilesin’ diyor. Ben ne için özür dileyeyim? Ben Dilruba adına özür dileyeyim. Şimdi sıra Erdoğan'da…” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında, Dilruba Kayserilioğlu’nu İzmir Fuarı’nın açılışına davet etmiş olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den özür beklediğini söyledi.

Toplantıda Erdoğan, “Değiştik dediler, normalleştik dediler, eski alışkanlıklarımızı terk ettik dediler ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden şahsı 30 Ağustos'ta İzmir'de onu konuğu olarak baş köşeye oturttular. İnsanda biraz millete ve milletin iradesine saygı olur. Kimse kusura bakmasın ama bunun adı tutarsızlıktır. Millet ne dediğinize değil ne yaptığınıza bakar. Milletimiz iradesine dil uzatanı da affetmez. Sadece partimize sadece Cumhur İttifakı'na oy verenleri değil, milletin ezici çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf Türk siyasetine yakışmamıştır. CHP lideri sayın Özel'in millete bir özür borcu olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın "sürtük" ifadesini hatırlattı

Özel’den Erdoğan’a yanıt gecikmedi. İzmir’de konuşan Özel, Erdoğan’ın daha önce kullandığı “sürtük” ifadesini hatırlatarak şunları söyledi:

“Dilruba'nın ifadelerini savunmuyorum. İfade özgürlüğünü, bunun için tutuklanmasını ölçüsüz ve adaletsiz buluyorum. Sayın Erdoğan 'Özgür Özel özür dilesin' diyor. Ben ne için özür dileyeyim? Ben Dilruba adına özür dileyeyim. Şimdi sıra Erdoğan'da… Benim dileyecek özrüm yok ama Dilruba adına özür diliyorum. Ben Dilruba'nın kırdığı herkesten onun adına özür diliyorum. Ben Dilruba adına söylediği sözlerden alınmış kötü hissetmiş kim varsa özür dilerim. Şimdi sıra Erdoğan'da. Ağzıma alamayacağım ifadelerle Gezi'ye katılanlara 'sürtük' dedi. CHP'lileri üzen sözler için özür dilesin. Şimdi Erdoğan da onlardan özür dilesin ve Türkiye yeni bir aşamaya geçsin.”