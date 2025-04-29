Stand up sahnesinin dikkat çeken ismi Özkan Çelik, 30 Nisan Salı akşamı İzmir Performance Hall'de izleyicisiyle buluşacak.

Özkan Çelik'ten İzmir'de tek kişilik stand up gecesi

Stand up komedi sahnesinde özgün tarzıyla dikkat çeken Özkan Çelik, 30 Nisan 2025 Salı günü İzmir Performance Hall sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. "Böyle de Bir Şey Var" adlı gösteri saat 20:30'da başlayacak.

Gündelik hayata mizahi bakış

Gösteride Özkan Çelik, gündelik yaşamın sıradan detaylarını mizahi bir dille ele alırken, izleyiciyi hem düşündürecek hem de kahkahaya boğacak bir performans sergileyecek. Kendine has üslubu ve sahne hakimiyetiyle öne çıkan sanatçı, İzmirli stand up severlere unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor.

30 Nisan Çarşamba Böyle de Bir Şey Var etkinlik bilgileri:

Gösteri: Böyle de Bir Şey Var Batuhan Kordel 30 Nisan Çarşamba günü KK Bornova'da sevenleriyle buluşuyor!

Sanatçı: Özkan Çelik

Tarih: 30 Nisan 2025 Çarşamba

Saat: 20:30

Mekan: İzmir Performance Hall