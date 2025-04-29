Ekonomi politikalarında yaşanan değişimle birlikte kalkınma haritası yeniden şekillendi. Güneydoğu'daki iller, sanayi ve altyapı yatırımlarıyla yükselişe geçti.

Türkiye'de son yıllarda uygulanan ekonomi politikaları, bölgesel kalkınma dengesini önemli ölçüde etkiledi. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller, sanayi, altyapı ve ulaşım yatırımları sayesinde dikkat çeken bir ivme kazandı. Ekonomi ve Kalkınma Araştırmaları Merkezi (EKAM) tarafından yayımlanan son rapor, bu dönüşümü rakamlarla ortaya koydu.

Türkiye'nin en hızlı gelişen 10 ili açıklandı

EKAM raporunda; nüfus artışı, yaşam kalitesi, istihdam ve altyapı projeleri gibi çeşitli kriterler baz alınarak Türkiye'nin son 5 yılda en hızlı gelişim gösteren şehirleri sıralandı. Listenin ilk sırasında sanayi ve ihracat gücüyle Gaziantep yer aldı.

Liste şu şekilde:

Gaziantep - Sanayi ve ihracat performansıyla liderliğini koruyor. Şanlıurfa - Ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla büyük sıçrama yaptı. Kayseri - Organize sanayi bölgelerindeki büyüme öne çıktı. Kocaeli - Liman ve üretim alanındaki genişlemeler kalkınmayı hızlandırdı. Mersin - Tarım, lojistik ve ticaretteki büyüme ivme kazandırdı. Konya - Tarım ve sanayi entegrasyonuyla sürdürülebilir kalkınma sağladı. Diyarbakır - Kentsel dönüşüm ve yeni sanayi projeleri dikkat çekiyor. Samsun - Sağlık turizmi ve Karadeniz limanı yatırımlarıyla gelişiyor. Tekirdağ - Marmara Bölgesi'nde yeni yatırım odaklarından biri oldu. Malatya - Deprem sonrası yapılanma sürecinde hızlı toparlanma gösterdi.

Değerlendirme kriterleri nelerdi?

Araştırma kapsamında şehirlerin gelişim performansı şu başlıklara göre ölçüldü:

Yıllık nüfus artış oranı

Yeni sanayi yatırımları ve üretim kapasitesindeki değişim

İstihdam artışı ve iş gücü verimliliği

Ulaşım ve altyapı projeleri nin tamamlanma oranı

Yaşam kalitesi ve sosyal gelişim göstergeleri

Raporda, bu göstergelerin son 5 yıllık periyotlara göre analiz edilerek iller arası sıralama oluşturulduğu vurgulandı.