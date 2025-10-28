Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirecek. 27-30 Kasım tarihleri arasında Ankara, İstanbul ve İznik’te temaslarda bulunacak olan Papa’nın programı Vatikan Basın Ofisi tarafından açıklandı.

Papa 14. Leo’nun Türkiye programı belli oldu

Geçtiğimiz mayıs ayında Katolik Kilisesi'nin yeni ruhani lideri seçilen Papa 14. Leo, göreve başladıktan sonraki ilk yurt dışı seyahatini Türkiye’ye yapacak.

Vatikan Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Papa’nın 27 Kasım’da Ankara’ya geleceği ve resmi temaslarda bulunacağı belirtildi. Aynı günün akşamında İstanbul’a geçecek olan Papa, burada dini liderlerle görüşecek.

İznik’te 1700. yıl dönümü törenine katılacak

Papa 14. Leo, 28 Kasım’da Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü etkinliklerine katılacak. Konsil, Hristiyan inancının temel ilkelerinin karara bağlandığı toplantı olarak biliniyor.

Sultanahmet Camisi’ni ziyaret edecek

29 Kasım’da İstanbul’da olacak Papa, Sultanahmet Camisi’ni ziyaret edecek ve ardından şehirdeki Hristiyan topluluklarla bir araya gelecek. Aynı gün Volkswagen Arena’da bir ayin yönetmesi bekleniyor.

Ziyaretin ardından Lübnan’a geçecek

30 Kasım’da Türkiye programını tamamlayacak olan Papa 14. Leo, İstanbul’dan Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gidecek. Burada resmi ve dini temsilcilerle görüşecek, ayrıca 2020’deki büyük patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı’nı da ziyaret edecek.

Papa neden Türkiye’yi seçti?

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti, Hristiyanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı nedeniyle planlandı.

Bir önceki Papa Franciscus, 2025’te İznik’e gitmeyi arzuladığını açıklamıştı ancak 21 Nisan’da hayatını kaybetmişti. Yeni Papa 14. Leo, selefinin bu isteğini devam ettirerek Türkiye’ye gelme kararı aldı.

Türkiye'yi ziyaret eden 5. Papa olacak

Papa 14. Leo, Türkiye’ye gelen beşinci Papa olacak. Daha önce Papa 6. Paulus (1967), Papa 2. Ioannes Paulus (1979), Papa 16. Benediktus (2006) ve Papa Franciscus (2014) Türkiye’yi ziyaret etmişti.