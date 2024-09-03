Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarı finale yükseldi. South Paris Arena'da oynanan çeyrek final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu olan Türkiye, Güney Kore'yle karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, ilk yarıyı 4-1 önde kapattı ve maçı 6-3 kazanarak yarı finale adını yazdırdı.

Milli takım, yarı finalde yarın TSİ 20.45'te Brezilya ile karşılaşacak. Türkiye ve Brezilya, Paris 2024'te grup aşamasında da karşılaşmış ve maç 3-3 berabere sonuçlanmıştı. Yarı finalin diğer maçında ise yarın TSİ 16.15'te Çin ile İsrail karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: AA