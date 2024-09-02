Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Ali Öztürk, para masa tenisi erkekler S5 sınıfında çeyrek finale yükseldi. South Paris Arena 4'te düzenlenen son 16 turu maçında Çinli rakibi Fu Liu ile karşılaşan Ali Öztürk, zorlu bir mücadelenin ardından galip gelmeyi başardı.

Maçın ilk setini 11-5 kaybeden Ali Öztürk, ardından gelen iki seti 13-11 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü seti 11-9 kaybetmesine rağmen, son sette etkileyici bir performans sergileyen milli sporcu, 11-5'lik skorla galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ali Öztürk, çeyrek final maçında bu akşam Türkiye saatiyle 20.15'te Almanya'dan Valentin Baus ile karşılaşacak. Öztürk, daha önce Rio 2016'da takımlarda ve Tokyo 2020'de bireyselde bronz madalya kazanmıştı. Paris 2024'te çeyrek finali geçmesi halinde, üst üste üçüncü paralimpik oyunlarında madalya kazanmayı garantileyecek.