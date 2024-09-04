Kabin memuru alımında aranan kriterler
Pegasus Havayolları, kabin memuru alımında aşağıdaki kriterleri belirledi:
- T.C. vatandaşı olmak.
- 01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak.
- Minimum ön lisans mezunu diplomasına sahip olmak.
- İyi derecede İngilizce bilmek.
- Kadın adaylarda 160-180 cm; erkek adaylarda ise 170-190 cm boy aralığında olmak.
- Yurt içi ve yurt dışı uzun süreli konaklamalı görevlerde engeli bulunmamak.
- Kabin memuru üniforması giyildiğinde, vücutta dövme, piercing, yanık veya yara izi bulunmamak.
- Uçuşa elverişliliği engelleyecek fiziksel veya mental sağlık problemi bulunmamak.
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olması gerekiyor.
- İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden/edebilecek olan adaylar aranmaktadır.
Başvuru ve detaylar
Başvurular ve daha fazla detay için Pegasus Havayolları'nın kariyer sitesine göz atabilirsiniz.
Editör: Sezin Türkyılmaz