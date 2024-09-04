SGK'dan uyarı: IBAN'lı GSS borç SMS'lerine dikkat! SGK'dan uyarı: IBAN'lı GSS borç SMS'lerine dikkat!

Kabin memuru alımında aranan kriterler

Pegasus Havayolları, kabin memuru alımında aşağıdaki kriterleri belirledi:

  • T.C. vatandaşı olmak.
  • 01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak.
  • Minimum ön lisans mezunu diplomasına sahip olmak.
  • İyi derecede İngilizce bilmek.
  • Kadın adaylarda 160-180 cm; erkek adaylarda ise 170-190 cm boy aralığında olmak.
  • Yurt içi ve yurt dışı uzun süreli konaklamalı görevlerde engeli bulunmamak.
  • Kabin memuru üniforması giyildiğinde, vücutta dövme, piercing, yanık veya yara izi bulunmamak.
  • Uçuşa elverişliliği engelleyecek fiziksel veya mental sağlık problemi bulunmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olması gerekiyor.
  • İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden/edebilecek olan adaylar aranmaktadır.

Başvuru ve detaylar

Başvurular ve daha fazla detay için Pegasus Havayolları'nın kariyer sitesine göz atabilirsiniz.

Editör: Sezin Türkyılmaz