Toronto-Dominion Bank (TD Bank), renk körlüğü olan bireylerin ihtiyaçlarına odaklanan inovatif bir reklam kampanyası ile dikkat çekti. Ogilvy Kanada tarafından tasarlanan reklam panoları, standart renk görüşüne sahip kişilere boş bir yeşil ekran gibi görünürken, renk körlüğü yaşayanlar için gizli mesajlar taşıyor. Bu yaratıcı yaklaşım, hem erişilebilirlik konusundaki farkındalığı artırmayı hem de TD Bank'ın bu alandaki çabalarını vurgulamayı amaçlıyor.

"Bunu görebiliyorsan, biz seni gördüğümüz içindir”

Toronto-Dominion Bank’ın reklam panoları, yeşil ve kırmızı noktalar kullanılarak tasarlandı. Bu noktalar, sadece renk körlüğü yaşayan kişiler tarafından görülebilen gizli mesajları oluşturuyor. Renk körlüğü olmayan bireyler için panolar, boş ve anlam yoksun yeşil ekranlar gibi görünürken, renk körlüğü yaşayanlar bu panolarda metin ve detayları görebiliyor. Reklam panosunda yer alan metin ise oldukça çarpıcı: “Eğer bunu görebiliyorsan, bu biz seni gördüğümüz içindir.”

TD Accessibility Adapter ile erişilebilirlik yatırımı

Bu etkileyici kampanya, TD Accessibility Adapter (TD Erişilebilirlik Uyarlayıcı) adlı ücretsiz Google Chrome uzantısını tanıtıyor. Bu araç, internetin %3’ünden daha azının engelli kullanıcılar için erişilebilir olduğunu vurgulayarak, dijital alanı daha kapsayıcı hale getirmeyi hedefliyor. TD Accessibility Adapter, kullanıcıların tarama deneyimlerini kişiselleştirmelerine olanak tanıyor. Özellikle okuma kılavuzları, disleksik bireyler için büyük yazı tipleri, monokrom ve düşük doygunluk gibi renk modlarıyla interneti daha erişilebilir hale getiriyor.

Araç ve kampanyanın toplum üzerindeki etkisi ne?

TD Accessibility Adapter, başlangıçta sadece şirket içi kullanıma sunulmuş olsa da, şimdi halka açık olarak herkesin kullanımına sunulmuş durumda. Bu araç, engelli bireylerin dijital dünyada daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda internetin erişilebilirliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. TD Bank’ın bu adımı, engelli kullanıcıların dijital içeriklere erişimini kolaylaştırarak, daha kapsayıcı bir internet ortamı oluşturmaya katkıda bulunuyor.