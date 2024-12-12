Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Etiyopya-Somali Zirvesi'nde, yıllardır süregelen Somali ve Etiyopya arasındaki kriz çözüme kavuştu. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ve Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Hasan Mahmud ile bir araya geldi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki anlaşmazlıklar ve barış süreci detaylı olarak ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sonrası iki liderle birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, Etiyopya ve Somali arasındaki krizin çözüldüğünü belirtti. Erdoğan, "Bugün burada tarih yazıldı. İki ülke arasındaki sorunları çözmek için önemli adımlar atıldı ve uzlaşı sağlandı. Türkiye olarak bu sürece katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Zirvenin sonunda yapılan açıklamada, Somali ve Etiyopya'nın barış ve işbirliği çerçevesinde hareket edecekleri, anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözecekleri ifade edildi. Ayrıca, iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi için çeşitli anlaşmaların imzalandığı belirtildi.

ERDOĞAN: TARİHİ UZLAŞIYA VARDIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Büyük özverilerle bu tarihi uzlaşıya vardıkları için değerli kardeşlerimi gönülden tebrik ediyor, kendilerine yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Somali ve Etiyopya'nın bulunduğu bölge geçmişte birçok haksızlığa uğramasına ve ciddi çatışmalarına sahne olmasına rağmen tarihte parlak dönemler yaşamış ve insanlığa önemli katkılar yapmış bir coğrafyadır.

Biraz önce mutabık kalınan ortak bildirinin önümüzdeki dönemde karşılıklı saygı temelinde bölgede işbirliği, ekonomik kalkınma ve refah için sağlam temeller oluşturacağına inanıyorum. Bu aynı zamanda devlet adamlarının gelecek nesillere karşı görev ve sorumluluğudur. Burada ilan ettiğimiz uzlaşı böylece bir vizyonun ürünüdür.

"BU DÜNYA HEPİMİZE YETER"

Ben de Abi Ahmed kardeşime, Şeyh Mahmud'a aynı şekilde çok çok teşekkür ediyorum. Bugün yaptığımız görüşmeyle birlikte özellikle Etiyopya'nın denize açılma talepleri doğrultusunda inşallah bugünkü yaptığımız toplantıdan sonra devamını da yapıp denize açılma konusunda Şeyh Mahmud kardeşimin de gereken ilgi alaka ile desteği vereceğine inanıyorum. Bu dünya hepimize yeter. Burada hep birlikte yerimizi muhakkak, inşallah alacağız. Bunun adımlarını da beraber inşallah atacağız diye düşünüyorum. Böylece noktayı koyuyoruz. Çünkü Abi Ahmed kardeşim hemen yola çıkacak. 5,5 saatlik yolu var. Şeyh Mahmud kardeşim burada. 2 gün daha burada kalacak. Dolayısıyla misafirlerimizin özellikleri, güzellikleri hepsi burada. Çok teşekkür ediyoruz, güzel bir toplantıyı neticelendirdik."

SOMALİ CUMHURBAŞKANI: TÜRKİYE'NİN GAYRETLERİNE MÜTEŞEKKİRİZ

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ise "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çabaya sunduğunuz gayretler için teşekkür ediyorum. Bu bizim anlaşmazlıklarımıza bir son getiriyor. Somali ve Etiyopya ortak çıkarlara sahip iki ülke. Türkiye'nin gayretlerine müteşekkiriz. Somali, Etiyopya'nın gelecekte gerçek bir dostu olacaktır. Barış ve istikrar bizim ve halklarımız için ilk önceliktir. Ortak ve ikili fırsatlarımız var." diyerek Somali ile Etiyopya arasındaki dostluğun tesis edilmesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını dile getirdi.