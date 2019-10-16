AK Parti'den 150 sertifika

İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Aile Akademisi programı sona erdi. Eğitim programı sonunda 150 kişiye sertifika verildi.

Kadına yönelik şiddeti önlemek, aile içi iletişimi arttırmak ve öfke kontrolünü sağlamak amacıyla AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından kurulan Aile Akademisi programı son buldu. Aile bütünlüğünün sağlıklı devamını sağlamayı hedefleyen eğitim, teşkilat mensubu ve sivil toplum örgütlerinden oluşan katılımcılara verildi. Programın açılışını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ yaptı.

4 haftalık program

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen program, 20 Eylül tarihinde başlayarak, 11 Ekim'de son buldu. Katılımcılar, 'Evlilik ve Aile Hayatı, 12 Yaş Gelişim Dönemi Özellikleri ve Uygun Ebeveyn Tutumları, Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Uygun Ebeveyn Tutumları, İnternet Bağımlılığı ve Medya kullanımı' konularında ders aldı. 4 hafta süren eğitim programı sonunda Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından toplam 150 katılımcıya sertifikaları verildi.