Başkan Mustafa İnce mazbatasını aldı

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce bugün mazbatasını alarak üçüncü döneme başladı. Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Salonu'nda gerçekleşen törene CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, Eski İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, yeni seçilen meclis üyeleri, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Güzelbahçe'de, CHP'den üçüncü dönem için vize alan Güzelbahçe'nin mevcut Belediye Başkanı Mustafa İnce oyların yüzde 70,14'ünü alarak sandıktan büyük bir farkla önde çıktı. 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde, yeniden Güzelbahçe Belediye Başkanı seçilen Mustafa İnce, yeni dönemde görev alacak Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

İlk günün heyecanı

31 Mart yerel seçimlerinden sonrasında Güzelbahçe'de düzenlenen mazbata töreninde konuşan Başkan İnce, " Seçim geride kaldı. Artık tüm Güzelbahçeli'nin hizmetindeyim. Seçim sürecinde çalıştık koşturduk, seçimleri çok seviyeli ve düzeyli bir şekilde Güzelbahçe'de tamamladık. Bizlere oy veren vermeyen, sandık başına gidip oylarını kullanan, vatandaşlık görevini yerine getiren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Benim, ailemin onuru Güzelbahçe'nin onurudur. Bu onur hepimizindir. Güzelbahçe'de ilk defa üçüncü dönem Belediye Başkanlığı yapacak olmanın da gururunu yaşıyorum. Bu gururu bana yaşattığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sorumlulukla sizlere bir 5 yıl daha hizmet edeceğim. Seçim dönemi dâhil görevde olduğum süre boyunca kırgınlıklarım olduysa, hizmet edemediklerim olduysa bunların hepsini bir tarafa bırakıp ülkemizin ihtiyacı olan barış ve kardeşliği ön planda tutacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize göstermiş olduğu hedefte hiç şaşmadan devam edeceğiz. 2009 yılında aldığımız bu görevi 2024 yıla kadar devam ederek 3 dönemlik süreci Allah kısmet ederse tamamlamış olacağız. 10 yıllık tecrübe ile ama ilk gün ki heyecan ile aşkla görevimizi yapacağız" dedi.

Mazbata töreninin ardından Meclis üyesi, partililer ve vatandaşlarla birlikte Atatürk Mahallesi'nde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin huzuruna çıkarak çelenk sunumu yapıldı.