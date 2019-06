Ekrem imamoğlu: Mazbatayı millet veriyor, millet!

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, günün son mitingini Büyükçekmece'de yaptı. Pazar Alanı'nda coşkulu bir kalabalığa konuşan İmamoğlu, Ankara, Adana ve Mersin büyükşehir belediyelerini Millet İttifakı olarak kazandıklarını hatırlatarak, "Türkiye'nin bu sıkışmış daralmış döneminden sıyrılıp çıkması adına, milletçe seferberlikler başlatacağız. Türkiye'nin yarısından fazlasını yöneten bizler, büyük başarılar kazanacağız. Hep birlikte başaracağız" dedi. İmamoğlu, konuşmasının başında, "Mazbatayı ver, İmamoğlu'na mazbatayı ver" sloganı atılması üzerine, "Mazbatayı İmamoğlu'na millet veriyor, millet" yanıtını verdi

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca ve Silivri mitinglerinin ardından günün finalini, Büyükçekmece Pazar Alanı'nda yaptı. Mitinge katılan binlerce kişi, İmamoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu'na mitingde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile çok sayıda milletvekili eşlik etti. İmamoğlu, konuşma yapacağı seçim otobüsünün üzerine eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte çıktı. İmamoğlu çifti, mitinge katılan vatandaşları birlikte selamladı. İmamoğlu, konuşmasının başında, "Mazbatayı ver, İmamoğlu'na mazbatayı ver" sloganı atılması üzerine, "Mazbatayı İmamoğlu'na millet veriyor, millet" yanıtını verdi.

Yıldırım'a 'moderatörsüz' davet!

"Bu İstanbul seçiminde tereddütsüz sevgi kazanacak" diyen İmamoğlu, sözü TV yayını sonrasında yaşananlara getirdi:

"Mızıkçılık, bir yerden sonra hiç çekilmiyor. Mızıkçılık, bunlara hiç yakışmıyor. Şu kalan 2 gün de bile, ben, sadece rakibim için de söylemiyorum, rakibim yanına birkaç kişiyi de alabilir, yalnız da olabilir, moderatörsüz de olabilir, her yerde konuşmaya hazırım ben. Her yerde konuşabiliriz. Üzülüyorum bunların hallerine. Seçime 2-3 kala, psikoloji bozulmuş halde saldırıyorlar. Saldırdıkları gibi, tehdit bile etmeye kalkıyorlar. Neymiş efendim? Ordu Valisi'nden özür dileyecekmişim, özür dilemezsem koltuğumun başına gelemezmişim. Millet İttifakı'na, yani bana, bu arkadaşlar, 'zillet' dedi mi? Türkiye'nin bir siyasi partisi olan HDP'li vatandaşlarımız bize oy verecek diye onlara 'terörist' dediler mi? Saadet Partili vatandaşlarımıza, onlara oy vermiyorlar diye 'hain' dediler mi? Milyonlarca insan. Bence, her gece her gündüz her dakika, her saniye özür dileyin. Bize siyaset ve ahlakı öğretecek en son dili kullanıyorlar. Bize öğretemez onlar. İstanbul'da öyle hizmet yapacağız, öyle dil kullanacağız ki, ben bu arkadaşlara ahlaklı siyaseti öğreteceğim. İstanbul'u barıştırmaya, kucaklaştırmaya, İstanbul'da bir arada yaşama sevincini tattırmaya geliyorum."

Karalar'dan destek

"Bu şehre eşit paylaşımı getireceğiz" diyen İmamoğlu, "Bu şehrin nimetlerini, bu kentin 16 milyon insanına dağıtacağız, bir avuç insana değil. Biz, israfla çarçur edilen İstanbul'un kaynaklarını, tasarrufla büyüteceğiz. Bu şehri dünya kenti yapacağız. 39 ilçesine eşit davranacağız. Büyükçekmece'de yıllardır hizmet eden Doktor Hasan Akgün, ilk defa İBB'de bir yol arkadaşıyla görev yapacak. Büyükşehir tarafından ihmal edilen, hizmetleri engellenen Büyükçekmece'yi, tüm hizmetlerini kardeşçe iki başkan olarak ayağa kaldıracağız. Çatalca'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı misafir ettim. Biz, bütün başkanlarımızla hizmet için yarışacağız. Çok güzel bir başarıyla Antalya'yı, Mersin'i kazandık. Millet İttifakı adayları, seçimi büyük başarıyla kazandı. Birçok ilde daha başarı elde ettik. Yanımıza bize güç katması için Türkiye'nin birinci şehri Adana'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı davet ediyorum. Türkiye'nin her yerinde, büyük sorumlulukla, değişimin yerelden başladığını bilen inançla, birbirine dayanışarak, halkının arasında milletine hizmetle, adanmışlıkla hizmet edeceğiz. Türkiye'nin bu sıkışmış daralmış döneminden sıyrılıp çıkması adına, milletçe seferberlikler başlatacağız. Ülke olarak, her şehirde, Türkiye'nin yarısından fazlasını yöneten bizler, büyük başarılar kazanacağız. Hep birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

İstanbul zor durumda

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de önce kreş, sonra da bölge istihdam ofisi açtı. İmamoğlu, " Biz, insan yetiştireceğiz Hepimiz, hep birlikte, her konuda seferberlik yapacağız. İstanbul, ancak seferberlik felsefesiyle düzelebilir. Rutine bırakırsak İstanbul'u, gerçekten zor durumda şehir. İstanbul'un her mahallesini gezdim. Biz, vatandaşın işini kolaylaştıran bir belediyeciliği vatandaşlara hakim kılacağız." dedi.

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Halkalı Gündüz Çocuk Bakım Evi'ni açtı. Yağmur altında ve yoğun bir katılımla gerçekleşen açılış, son zamanlarda olduğu gibi, bu kez de mitinge dönüştü.

"Kemal Çebi başkanımın Küçükçekmece için hayal ettiği çok şey var" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: 17 yıldır İBB ile bu şehri yöneten akıl, bu işi düşünemedi, biz geldik, onlara 'kreş' demeyi bile öğrettik. En azından hatırlattık. Çocuklarımızı geleceğe iyi yetiştireceğiz. Hiçbir zaman çocuklarımızın akıldan ve bilimden ayrılmasını sağlamayacağız. Onlar akıllı, bilimi bilen ve aynı zamanda kültürü, sanatı hayatına katmış ve tabii ki milli geleneklerine, değerlerine bağlı nesiller olmalarını sağlayacağız. Böyle olduğu zaman bu millet çok güçlü bir millet olur. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Çünkü muazzam bir nesil var."

Seferberlik yapacağız

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi de yağmur altında, İmamoğlu ve Çebi tarafından kesildi. Ardından kreşi gezen ikili, basının ve vatandaşların yoğun ilgisi altında kreşi gezdi. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Amacımız bu kavramı bütün İstanbul'a yaygınlaştırmak. Bu bir seferberlik. İstanbul'la ilgili yol haritamızı hazırlarken benim en çok dikkatimi çeken şey, 0-4 yaş arası 1 milyon 200 bin çocuğun olmasıydı bu kentte. İBB'nin bu konudaki bütçesi yok hükmünde. Mesela bir bütçelemede cinsiyet eşitliği gözetilmiş mi? Kadına dair neler var? Bunlar hesaplanabiliyor artık. Biz, bu alanlarda çocuklarımızın bu eksikliğini gidermeye başlıyoruz bu anlamda. Bu güzel kızımızı annesi yanına alacak, İstanbul'u gezecek. Sağlığı için, ücretsiz binecek, hastaneye gidecek. Sosyal tesislerden, anne ve çocuğu yüzde 40 indirimli faydalanacak. Çocuğu niye önceliyoruz? Belediye bunu altından kalkmayacak da neyin altından kalkacak? Biz, bu memlekette proje kavramını değiştirdik. Yapılar, köprü... Bunlar dünyanın en kolay işi. Marifet nerede biliyor musunuz? İnsan yetiştirmekte. Biz, insan yetiştireceğiz Hepimiz, hep birlikte, her konuda seferberlik yapacağız. İstanbul, ancak seferberlik felsefesiyle düzelebilir. Rutine bırakırsak İstanbul'u, gerçekten zor durumda şehir. İstanbul'un her mahallesini gezdim. Biz, vatandaşın işini kolaylaştıran bir belediyeciliği vatandaşlara hakim kılacağız.

Geliri olmayan ailelere ücretsiz

"Kurduğumuz ve kuracağımız kreşlerin bütçelenmesi konusunda sıkı bir çalışmamız var" diyen İmamoğlu, "Geliri olmayan ailelere ücretsiz olacak. Aynı ailelere, iş bulma noktasında yardımcı olacağız. Bunun benzerini Beylikdüzü'nde yapıyoruz. Bu, bizim için bir tecrübe. Bizden daha iyi yapan ilçeler de var. Bu ortak akılla bunları olgunlaştırıyoruz şu anda. Daha sonrasında iş bulup, gelir sağladığımız ailelere belli bir ücretlendirme olacak. Tabii ki biz anaokulu, kreş işi yapan firmaların işini elinden alacak değiliz. Bizim işimiz dar gelirlilerle. Çalışmak zorunda olan yalnız anneler var. Belediyenin diğer kurumlara göre en büyük avantajı, mekan belediyenin. Kira demiyor. Kamu hizmeti yapıyor. İstanbul halkının bütçesini, ihtiyacı olan İstanbullu ailelerle paylaşıyor. Aslında bu bir, sosyal adalet. Rutin giderin olmadığı yerlerde sadece çalışan gideri olacak. Tümüyle sosyal demokrat belediyeciliğin felsefesini taşıyan bir model. Tabiri caizse, kimsenin hakkını kimseye vermiyoruz. Burada hayatını kolaylaştırdığımız aileler, bir süre sonra buralarda hizmet vermeye de başlayacak. Seferberlik kapsamında bu işin içine gönüllü aileler, firmalar dahil olacak. Burada artı istihdamlar yaratacağız. 200 bini buldu İstanbul Gönüllüleri. Biz onları, seçimi kazanalım diye davet etmedik. Bu kavramla İstanbullu dayanışmasını hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.