İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyelerinden Sussex Dükü Prens Harry, 1990'lı yıllardan 2011'e kadar özel hayatının gizliliği ihlal edildiği iddialarıyla News Group Newspapers (NGN) hakkında dava açmıştı. NGN, Prens Harry'nin telefonunun dinlendiğini, kişisel bilgilerinin yasa dışı yollarla toplandığını ve gizlilik ihlali için çeşitli yöntemler kullandığını kabul etti.

Prens Harry ve Prenses Diana'ya yönelik müdahaleler

NGN, Prens Harry'nin gençlik yıllarında, ayrıca merhum annesi Galler Prensesi Diana'nın özel hayatına dair kapsamlı haberlere ve ciddi müdahalelere imza attıklarını kabul ederek özür diledi. Gazete, "Prens Harry'nin ve Prenses Diana'nın özel hayatına dair ciddi müdahalelerin Prens Harry üzerindeki etkisinden dolayı üzgünüz" diyerek özürlerini iletti.