PTT AŞ tarafından “Dünya Çevre Günü (Ekolojik Ayak İzi)” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 5 Haziran 2024 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) -  PTT AŞ, 5 Haziran 2024 tarihinde "Dünya Çevre Günü (Ekolojik Ayak İzi)" konulu 29 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 58 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

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Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Veli Mah. Atatürk Bulvarı  No:13  Ulus  Altındağ/ANKARA adresinde "Dünya Çevre Günü (Ekolojik Ayak İzi) 05.06.2024/ANKARA" ibareli  ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: igf