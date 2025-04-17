Rennes ile Nantes, 18 Nisan 2025'te Fransa Ligue 1'de karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri belli oldu. İşte maç detayları.

Rennes-Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. 18 Nisan 2025 Cuma günü Rennes ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyenler için yayın ve saat bilgileri netleşti.

Rennes-Nantes karşılaşması saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Bein Sports ve beIN Connect üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.

Maç Yayıncı Kanal Başlama Saati Rennes-Nantes Bein Sports, beIN Connect 21:45

Bein Sports beIN Connect frekans ve platform bilgileri

Türksat uydusu ve internet: Şifreli yayın yapılmaktadır.

Maç nerede oynanacak?

Rennes ile Nantes arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Rennes kentinde bulunan Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak.