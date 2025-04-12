12 Nisan 2025 Cumartesi günü tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, karar ve ilanlar dikkat çekiyor. İşte bugünün Resmi Gazete detayları…

Resmi Gazete’nin 12 Nisan 2025 Cumartesi tarihli ve 32868 sayılı nüshasında çeşitli kararlar, yönetmelikler ve ilanlar yayımlandı. Vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından dikkatle takip edilen bugünkü Resmi Gazete’de öne çıkan başlıklar şunlar:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Girişimsel MR ve İnme Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 08/04/2025 Tarihli ve 2025/ÖİB-K-02, 03 ve 04 Sayılı Kararları

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/04/2025 Tarihli ve 13438 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri