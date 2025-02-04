Romanya’nın Buzau bölgesinde, 4 Şubat 2025 tarihinde saat 19:06:14 TSİ’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, enlem 45.50778 N, boylam 26.75222 E koordinatlarında yer alırken, derinliği ise 6.96 kilometre olarak kaydedildi.

Yetkililer, depremin ardından yapılan ilk değerlendirmelere göre, önemli bir can ve mal kaybı olmadığı bilgisini paylaştı. Bölgede kısa süreli bir panik yaşanırken, artçı sarsıntılarla ilgili olarak halkın dikkatli olması gerektiği ifade edildi.