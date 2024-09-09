RS Otomotiv Grubu'nun yenilikçi markası RS Boyasız Onarım, "Siz Bize Değil, Biz Size Geliyoruz" sloganıyla dikkat çekiyor. Mobil onarım hizmeti ile araç sahipleri, hasarları evlerinin ya da işyerlerinin otoparkında hızlı ve ekonomik bir şekilde düzeltebiliyor.

Mobil boyasız onarım ile büyük kolaylık

RS Boyasız Onarım, mobil onarım hizmeti sayesinde araç sahiplerine büyük bir rahatlık sunuyor. Geleneksel onarım yöntemleriyle kıyaslandığında, mobil boyasız onarım hem zaman hem de maliyet açısından büyük avantajlar sağlıyor. Araç sahipleri, hasarlı araçlarını evlerinin ya da işyerlerinin otoparkında onarabilirken, hizmetin sağlanma süresi de büyük ölçüde kısalıyor.

Ekonomik ve hızlı çözümler

RS Boyasız Onarım Marka Başkanı Eray Afet, mobil onarımın avantajlarını şu şekilde özetliyor: “Diyelim ki aracınızın ön çamurluğuna biri vurup kaçtı. Çamurluk değişimi 20-30 bin TL, geleneksel kaporta-boya onarımı ise 10-15 bin TL. Boyasız onarıma uygunsa, maliyet 8-10 bin TL’ye düşüyor. Parça değişmediği için araçta değer kaybı olmuyor ve onarım süresi çok daha kısa.”

Onarım sürecinde neler beklemelisiniz?

Küçük hasarlar dakikalar içinde onarılabilirken, büyük hasarlarda ise onarıma mesai saatlerinde başlanıyor. Araç sahipleri, aracı sabah bırakıp akşam işyerlerinde ya da evlerinde onarılmış bir şekilde teslim alabiliyor. Yakın gelecekte kasko poliçesi olan araç sahipleri de bu hizmetten faydalanabilecek.

Hasarlı aracınızı onarmak için rsboyasizonarim.com web sitesi üzerinden iletişime geçebilir, aracın bulunduğu lokasyon ve hasar fotoğraflarını paylaşarak randevu oluşturabilirsiniz. Ortam koşulları uygun olduğunda, araç ev ya da işyeri otoparkında özel tekniklerle onarılacak.

Boyasız onarım nedir?

"Boyasız Göçük Düzeltme Tekniği" olarak bilinen boyasız onarım, boyanın zarar görmediği göçüklerin, özel aletlerle onarılması yöntemidir. Bu teknik sayesinde araçların orijinalliği azami düzeyde korunur ve dolu yağışları gibi doğal afetler sonucu meydana gelen göçükler etkili bir şekilde düzeltilir.

RS Boyasız Onarım’ın mobil hizmeti, araç sahiplerinin hayatını kolaylaştıran bir yenilik olarak öne çıkıyor. Ekonomik, hızlı ve pratik çözümler arayanlar için ideal bir tercih olan bu hizmet, araç onarımında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.