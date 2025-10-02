Deprem ve küresel jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yükselişini sürdürdü. Gram altın, Türk lirası bazında 52 haftanın en yüksek seviyesi olan 5 bin 212 liraya çıktı.

Yatırımcı güvenli limana yöneldi

ABD’de federal hükümetin bütçe açığı, İsrail’de artan şiddet olayları ve Marmara Ereğlisi merkezli deprem gibi gelişmeler yatırımcının güvenli liman arayışını artırdı. Bu durum altın fiyatlarında sert yükselişe neden oldu.

Gram altın 5 bin 212 liraya ulaştı

Türkiye saatiyle 16.30 itibarıyla gram altın 52 haftanın zirvesi olan 5 bin 212 liraya çıktı. Borsadaki risk algısı yatırımcıyı yeniden altına yönlendirirken, altın fiyatları haftanın en yüksek seviyelerine yerleşti.

Altının kilogram fiyatı da yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,6 artışla 5 milyon 334 bin liraya ulaştı. Gün içinde 5 milyon 127 bin lira ile 5 milyon 339 bin 999,5 lira arasında işlem gören altın, önceki kapanış olan 5 milyon 303 bin liranın üzerine çıktı.