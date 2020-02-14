Soğuk hava gutu tetikliyor

Geçtiğimiz yıllarda 'zengin hastalığı' ya da 'kralların hastalığı' olarak bilinen gut, soğuk havalardan olumsuz etkileniyor. Sabah uykudan uyandıran ayak başparmaklarında ağrı, şişlik ve kızarıklık ile kendisini gösteren hastalık, ilerlediği zaman hastaların çarşafın ayaklarına değmesi sonucunda dahi rahatsız olmasına neden olabiliyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Doç. Dr. Meryem Can, depolanan monosodyum ürat kristallerinin çözünürlüğünün hava sıcaklıkların azalmasıyla birlikte hızlıca düştüğünü ve salındığını ifade etti, şunları söyledi: "Gut hastalığında genetiğin de rolü var. Hiperürisemi yüzde 80-90 oranında azalmış böbrek atılımına bağlı olarak görülür. 20 yaşın altında gut hastalığı varsa bazı genetik enzim bozuklukları araştırılmalı.

Ömür boyu sürüyor

Hastalıkla ilgili ilk bilinmesi gereken durum kronik oluşu. Ömür boyu tedavi ve takip gerektirir. 50 yaş üzerindeki erkeklerde daha çok rastlanıyor. Kadınlarda östrojen hormonu guttan koruyor. Ancak menopozdan sonra bu avantaj ortadan kalkar ve gut görülme riski artar. Menopoz öncesinde kadınlarda gut özellikle alkol alımı, ilaç kullanımı, böbrek yetmezliği ve yüksek kolesterol gibi faktörlere bağlı olarak meydana gelir.

Yapılması/yapılmaması gerekenler

Hastalığın etkilerini azaltmak için; sağlıklı yaşam sürmek, diyet, obez hastaların kilo vermesi, düzenli egzersiz, sigaranın kesilmesi, düzenli ve yeterli miktarda sıvı alımı önemli. Pürinden zengin hayvansal proteinler (karaciğer, sakatat) ve gazlı içeceklerden ise (früktozdan zengin) kaçınılması gerekiyor. Kırmızı et, deniz mahsulleri, şeker, tuz ve alkol alımı azaltılmalı. Az yağlı-yağsız süt ürünleri tüketimi artırılmalı, vücutta eşlik eden hastalıklar gözden geçirilmeli ve bunların mümkünse gut ile uyumlu olarak tedavi planlanmalı."