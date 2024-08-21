Vatandaşın el hareketlerini dikkatle izleyen kedi, sanki daveti kabul etmişçesine hareketlerine uyum sağlayarak ilginç bir dans gösterisine katıldı. Çevredeki birkaç kişinin cep telefonlarına kaydettiği bu anlar, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve izleyenlere neşe dolu anlar yaşattı.

Hayvanseverlerin büyük beğenisini kazanan bu dans, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, insanların günlük hayatın stresinden bir an olsun uzaklaşmasını sağlayan tatlı bir hatıra olarak hafızalarda yer etti.