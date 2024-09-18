Bugün oynanan Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Çeşitli stadyumlarda gerçekleşen karşılaşmalar, sürpriz sonuçlarla dikkat çekti. İşte 18 Eylül 2024 tarihli maç sonuçları ve öne çıkan anlar:

Sparta Prag'dan dominant performans

Sparta Prag, Red Bull Salzburg karşısında etkileyici bir performans sergileyerek maçı 3-0 kazandı. Ev sahibi takım, maçın ilk yarısında 2-0'lık üstünlük sağladı ve ikinci yarıda da kontrolü elinde tutarak galibiyeti perçinledi.

Bologna ve Shakhtar Donetsk beraberliği

Bologna ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan maçta, iki takım da birbirine üstünlük kuramadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Her iki takım da savunma ağırlıklı bir oyun sergileyerek, rakiplerinin gol atmasına izin vermedi.

Celtic'ten Etkileyici galibiyet

Celtic, Slovan Bratislava'yı 5-1 mağlup ederek turnuvada dikkat çeken bir galibiyet aldı. Maçın ilk yarısında 1-0 öne geçen Celtic, ikinci yarıda bulduğu gollerle skoru belirledi ve büyük bir farkla galip geldi.

Paris Saint-Germain, Girona'yı zor geçti

Paris Saint-Germain, Girona karşısında 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Maçta PSG'nin tek golü, oyunun son bölümlerinde geldi ve bu galibiyet, takımın grubundaki avantajını korumasını sağladı.

Manchester City ve Inter, gol atamadı

Manchester City ile Inter arasında oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İki takım da maç boyunca iyi bir savunma yaptı ve rakiplerine net pozisyon vermedi.

Borussia Dortmund'dan büyük fark

Borussia Dortmund, Club Brugge karşısında 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Dortmund, üstün oyunuyla rakibini zor durumda bıraktı ve bu galibiyetle grup maçlarındaki iddiasını sürdürdü.

Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı ve gruplardaki rekabetin ne denli çekişmeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Takımların gelecek maçları ise büyük bir merakla bekleniyor.