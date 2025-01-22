Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi ve vatandaşları tedirgin etti. Depremin ardından Jeoloji Mühendisi ve Deprem Uzmanı Aysun Aykan, Marmara ve Ege bölgesine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Marmara ve Ege’de büyük deprem riski artıyor

Aysun Aykan, depremi üreten fayın Kuzey Anadolu fay zonunun güney kolunu temsil ettiğini belirterek, "Bu bölge büyük bir deprem riski taşıyor. 1944 yılında Edremit Körfezi’nde 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı ve ciddi yıkımlara yol açtı. O günden bugüne kadar, bu bölge ve çevresinde önemli stres birikimi devam ediyor" dedi.

Edremit Körfezi’nin tehlikesine dikkat çekildi

Aykan, "Edremit Körfezi'nde 1944'teki deprem, 37 kilometre uzunluğunda bir yüzey kırığına neden olmuştu. Bu tür büyük sarsıntılar, bölgede tarihi olarak sıkça meydana gelmiştir. Marmara ve Kuzey Ege'nin özellikle stres birikimi açısından riskli olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Deprem riski karşısında önlem alınmalı

Aykan, zemin ve yapılaşma konusunda da önemli uyarılarda bulundu. "Alüvyon zemin, deprem dalgalarını hızlı bir şekilde ileterek, yapıları olumsuz etkiliyor. İzmir'deki 2020 Sisam depreminde olduğu gibi, modern binalar bile bu etkilerle yıkılabiliyor. Bu yüzden zeminle uyumlu yapılaşma ve depreme dayanıklı binalar inşa edilmesi şart" dedi.

Marmara ve Ege’de büyük depremler bekleniyor

Son olarak, Aykan, Marmara ve Ege bölgesinde büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. "Bu bölgede 7 büyüklüğünde depremleri tetikleyebilecek faylar var. Bu, hem karada hem de Ege Denizi'nde geçerli. Dolayısıyla bu bölgedeki yapı stokunun deprem için güçlendirilmesi gerekiyor."