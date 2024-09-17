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Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, ağır yaralı sürücüyü Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. A.A.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sırasında motosikletin otomobilin üzerine çıkması ise çarpışmanın şiddetini ortaya koydu.

Afyonkarahisar ’ın Sandıklı ilçesinde, Sandıklı Devlet Hastanesi önünde meydana gelen trafik kaza sında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. A.A. idaresindeki 03 AHC 077 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen BS-728-CF yabancı plakalı otomobil le çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.A. yola savrularak ağır yaralandı.

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