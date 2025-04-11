Saraçhane protestoları sonrası tutuklanan 58 kişi için mahkeme, sabit ikametgah ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verdi.

Saraçhane protestolarında tutuklanan 58 genç için tahliye kararı

İstanbul'da, Saraçhane'de gerçekleşen protestolar sonrasında gözaltına alınıp tutuklanan 58 kişi için mahkeme tahliye kararı verdi. Protestolar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlara karşı duyulan tepkiyle düzenlenmişti.

Mahkemenin Tahliye Kararı

Mahkeme, tutuklanan 58 kişinin sabit ikametgâh sahibi olduklarını ve kaçma şüphelerinin bulunmadığını vurgulayarak, tutukluluğun ölçülü olmadığına karar verdi. Bu gerekçeyle, sanıkların ayrı ayrı tahliye edilmeleri kararlaştırıldı.

Protestolar sırasında 58 kişi tutuklandı

Saraçhane’deki protestolar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonlara karşı tepki olarak düzenlenmişti. Protestolar sırasında gözaltına alınan 58 kişi, 2911 sayılı Kanun kapsamında tutuklanmıştı. Yargılama süreci devam ederken, sanıkların sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ve olayların seyrine dair ifadeler de önemli delil olarak kullanıldı.

Tutukluluk gereksiz ve aşırı olduğu kararlaştırıldı

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluğun gereksiz ve aşırı olduğu yönünde bir kanaate vararak, tutuklananların tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanıkların çoğunun öğrenci olduklarını, sabit ikametgâhlarının bulunduğunu ve kaçma şüphelerinin olmadığını belirterek tahliye kararı verdi.

Protestolar yankı uyandırdı

Saraçhane'deki protestolar, Türkiye'nin pek çok şehrinde geniş bir yankı uyandırdı. Özellikle gençler arasında, toplumsal olaylar ve bu olaylara karşı verilen tepkilerin artması dikkat çekti. Protestoların ardından, tutuklanan kişilerin serbest bırakılması, özellikle üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşları tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kamuoyunda tepkiler büyüyor

Protestolara katılan gençlerin tahliye edilmesi, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu. Bazı kesimler, bu kararın demokratik hakların korunması açısından önemli bir adım olduğunu söylese de, diğer tarafta ise tutukluların gözaltına alınmasının ve yargılama sürecinin başlatılmasının gerekçeleri hala tartışılmaya devam ediyor.