DEM Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılarak acil ameliyata alındı. Aort damarında oluşan bir rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınan Önder’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Saruhan Oluç: “Ağır bir kriz atlattı, ameliyat uzun sürecek”

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Halk TV canlı yayınında Ekrem Açıkel’in sorularını yanıtladı. Oluç, Önder’in daha önce de kontrol altında olan bir kalp rahatsızlığı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Maalesef ağır bir kriz atlattı. Doktorlardan haber bekliyoruz. Ameliyat uzun sürecek gibi görünüyor. Grup Başkanvekilleri ve Eşbaşkanlarımızla İstanbul’a doğru yola çıktık. Krizin nasıl başladığını bilmiyoruz. Haberi aldığımızda ileri aşamadaydı. Süreç için yoğun bir tempodaydı, sağlığını zaman zaman aksattı ancak görevi çok önemsediği için yapıyordu.” Şakir Paşa Ailesi dizisinin setinde yangın! 1 can kaybı

5 saatlik ameliyat, 3 gün uyutulacak

Halk TV muhabiri Esma Yılmaz Kızıl’ın hastane önünden aktardığı bilgilere göre, Sırrı Süreyya Önder’in ameliyatı yaklaşık 5 saat sürecek. Doktorlar, Önder’in ameliyat sonrası en az 3 gün uyutulacağını belirtiyor.

Hastane önünde yoğun bekleyiş devam ediyor

Ameliyat devam ederken, DEM Parti İmralı Heyeti’nden Pervin Buldan, İstanbul Valisi Davut Gül, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim hastane önünde bekleyişini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı ve DEM Parti tarafından düzenli olarak bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Halk TV’ye konuşan DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç’un açıklamaları şöyle:

“Maalesef ağır bir kriz atlattı. Doktorlardan haber bekliyoruz. Ameliyat uzun sürecek gibi görünüyor. Grup Başkanvekilleri ve Eşbaşkanlarımızla İstanbul’a doğru yola çıktık. Krizin nasıl geçirildiğini bilmiyoruz. Haberi aldığımızda ileri aşamadaydı. Daha önce de böyle bir rahatsızlığı vardı ama kontrol altındaydı. Süreç için yoğun bir tempodaydı. Sağlığını da zaman zaman aksattı ancak görevi çok önemsediği için yapıyordu.” ifadelerini kullandı.