Sony'nin piyasaya sürdüğü Concord oyunu, sadece 11 gün satışta kaldıktan sonra mağaza raflarından geri çekilmesiyle dikkat çekiyor. Oyun, PlayStation 5 ve PC platformlarına çıktıktan sonra yalnızca 25.000 fiziksel ve dijital kopya sattı. Bu durum, oyunun nadir bir koleksiyon parçası olacağı beklentisini yarattı ve bazı satıcılar, Concord'un mühürlü kopyalarını eBay gibi platformlarda orijinal satış fiyatının iki ya da üç katına satmaya çalışıyor.

Örneğin, orijinal fiyatı 39,99 dolar olan oyunun bazı kopyaları 179,99 dolar gibi yüksek fiyatlardan satışa sunulmuş durumda. Satıcılar, sunucuların kapanmasının ardından oyunun oynanamaz hale geleceğini belirterek alıcıları oyunu hızla almaya teşvik ediyorlar. Bu şekilde oyun, "nadir" bir koleksiyon parçası olarak pazarlanıyor, ancak bu kopyaların uzun vadede değerli olup olmayacağı henüz belli değil.

Geliştirici Firewalk, oyunun geleceği belirsiz olsa da ücretsiz bir yeniden lansman yapmayı planladığını belirtirken, Sony böyle bir garanti vermedi.