AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, CHP'li Konak Belediyesi tarafından hazırlanan 2025-2029 Stratejik Planı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafına yer verilmemesinin büyük bir talihsizlik olduğunu belirterek, bu duruma sert tepki gösterdi. Bursalı, devletin en üst makamına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu’dan ivedi bir açıklama beklediklerini ifade etti.

"Cumhurbaşkanına saygı, devlete saygıdır"

Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı'nın tüm milleti temsil eden bir makam olduğunu ve bu makamın siyasi görüşlerden bağımsız olarak ülkenin birliğini temsil ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafına yer verilmemesinin sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’a değil, aynı zamanda devlete ve millete karşı bir saygısızlık olduğunu ifade etti.

"Devletin temsiline gerekli saygı gösterilmeli"

Bursalı, belediyelerin yerel yönetim olarak halkın hizmetinde olduğunu ancak aynı zamanda devletin bir parçası olduğunu vurguladı. Devlete ve onun temsil makamına saygı göstermenin, milletin iradesine ve demokrasiye saygı göstermek anlamına geldiğini belirtti. Bursalı, bu tür stratejik belgelerde Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafına yer vermemenin, belediyelerin toplumsal sorumluluklarına aykırı olduğunu söyledi.

"Özür bekliyoruz"

Bursalı, yapılan hatanın fark edilip düzeltilmesine rağmen, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu’dan Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafına neden yer verilmediğine dair bir açıklama ve özür beklediklerini ifade etti. Ayrıca, belediyeyi devletin makamlarına ve milletin değerlerine daha fazla saygı göstermeye davet etti.