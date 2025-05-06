Seferihisar Belediyesi, baharın ve bereketin simgesi Hıdırellez’i coşkuyla karşıladı. İlçeye bağlı Beyler Mahallesi’nde geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez kutlamalarında renkli görüntüler yaşandı.

Etkinlik, doğanın uyanışını simgeleyen dualar, dilekler ve yöresel lezzetlerle bayram havasında geçti.

Asker adayları için kurbanlar kesildi

Yöresel kıyafetlerle etkinliğe katılan mahalle sakinleri, geçmişten gelen gelenekleri sürdürdü. Askere gidecek gençlerin aileleri tarafından bağışlanan koyunlar, köy muhtarlığı öncülüğünde kesildi.

Kadınlar tarafından hazırlanan etli nohut, pilav ve kavurma gibi yemekler, şenlik alanında genç asker adayları tarafından misafirlere ikram edildi.

Salıncak geleneği ve toplumsal dayanışma

Kutlamaların önemli unsurlarından biri de genç çiftlerin meydana kurulan büyük salıncağa binmesiydi. Nişanlılar ve sevgililer, bu gelenekle Hıdırellez’in bereketini birlikte karşıladı.

Başkan Yetişkin: “Umutların tazelendiği bir gün”

Etkinliğe katılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Hıdırellez’in yalnızca mevsim geçişi değil, aynı zamanda dostlukların pekiştiği özel bir gün olduğunu vurguladı.

Başkan Yetişkin, “Hıdırellez’in tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bu güzel geleneği yaşatan Beyler muhtarım Halil Maraşlı ve köy halkına teşekkür ederim, bu etkinliği sürdürmek ve gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.