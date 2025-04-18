Seferihisar Belediyesi, teknoloji, tarım, tasarım, sosyal girişimcilik, çevre ve turizm gibi alanlarda fikir üreten gençleri desteklemek için yeni bir girişimcilik ağı kuruyor. “Genç Girişimciler Aranıyor” çağrısıyla başlatılan projeyle gençler, fikirlerini melek yatırımcılarla buluşturma şansı yakalayacak.

Genç fikirler için Seferihisar’da yeni dönem

İzmir’in Seferihisar ilçesi, genç girişimciler için önemli bir projeye ev sahipliği yapıyor. Seferihisar Belediyesi, üretken ve yaratıcı gençleri desteklemek amacıyla bir girişimcilik ağı kuruyor. 40 yaş altı genç girişimciler, bu ağ sayesinde projelerine destek bulabilecek.

Girişimcilik ekosistemi kuruluyor

Teknolojiden sosyal girişimciliğe, çevreden turizme kadar birçok farklı alanda girişimci gençlerin destekleneceği projede, fikir aşamasında olan ya da girişimini yeni başlatmış kişiler hedefleniyor. Belediye, bu proje ile ilçeyi yaratıcı fikirlerin geliştiği bir üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Başkan Yetişkin: “Gençlerin enerjisi geleceğimizi şekillendiriyor”

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Gençlerin hayal gücü ve enerjisi, Seferihisar’ın geleceğini şekillendirecek en önemli güçlerden biri. Onların yanında olmak ve fikirlerini büyütmek için her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Yetişkin ayrıca, Seferihisar’ı gençlerin fikirlerini hayata geçirdiği bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Katılım bilgileri

Bu ağın bir parçası olmak isteyen 40 yaş altı tüm gençler [email protected] mail adresinden ve 0(553) 091 01 38 numarasından detaylı bilgi alabilir.