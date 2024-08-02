Türk müziğinin popüler isimlerinden Sefo, "İmparatour 2024" turnesi kapsamında 9 Ağustos 2024 tarihinde İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Konser saat 21:00’de başlayacak ve dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Son dönemde "Duruş" ve "Karanlık" gibi hit şarkılarıyla adından söz ettiren Sefo, bu özel akşamda enerjik performansıyla sevenlerinin karşısına çıkacak. Kültürpark’ın büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek konser, müzikseverlere hem görsel hem de işitsel bir şölen sunacak.