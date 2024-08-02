

Uşak merkeze bağlı Ortaköy'de yaşayan İlyas Sungur, hayatını kaybetmiş yakınları ve şehitlerimiz için aşure hayrı yaptı. Dev kazanda 400 kişilik pişerken, Sungur köydeki vatandaşların yardımıyla Cuma namazı çıkışı köy camisinin önünde aşure dağıttı.

Muhtarlığı döneminde beş yıldır geleneksel hale getirdiği aşure geleneğini devam ettirmek istediğini söyleyen Sungur “Bu yılda Allah'a şükür geleneğimizi devam ettirdik. Ahirete intikal etmiş yakınlarımız ve şehitlerimiz için bu hayrı düzenliyorum. Bu vatan uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Kaynak: İHA