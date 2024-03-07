Selülitin genellikle portakal kabuğu görünümü ile karakterize edilen ve bacaklar, kalça, karın ve üst kol gibi bölgelerde görülen bir cilt problemi olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekai Kutlubay, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve cilt bakımı gibi yaşam tarzı değişikliklerinin, selülit oluşumunu önlemek için bilinen etkili yöntemler olduğunu söyledi. Kutlubay, arı zehri gibi doğal bileşenleri içeren cilt bakım ürünlerinin de son yıllarda popüler hale geldiğine dikkati çekerek, “Arı zehri, içeriğindeki bileşenleri sayesinde selülit görünümünün giderilmesinde etkili bir rol oynar” dedi.

Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise selülitin neden olduğu dolaşım bozuklukları, portakal kabuğu görünümü ve inflamasyona karşı, arı zehrinin içeriğindeki hyaluronidazlar sayesinde, uygulandığı bölgede etkili bir şekilde derinlere nüfuz ettiğini söyledi. Samancı, “Selülit genellikle inflamasyonla ilişkilidir ve arı zehrinin içeriğindeki bileşenler, proinflamatuar sitokinlerin salınımını önemli ölçüde baskılayarak inflamasyonun gelişimini engelleyici etki gösterir. Özellikle, arı zehrinin ana bileşeni olan mellitin, inflamasyonu düzenleyerek ilgili sinyal yolaklarını etkileyerek ve inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, mellitin ve apaminin düz kasları uyarıcı etkileriyle dolaşım sistemi uyarılır ve kan akışında artış sağlanır. Artan kan akışıyla birlikte, kolajen ve elastin üretimi teşvik edilerek, arı zehrinin uygulandığı cilt bölgesinde, doğal olarak selülit görünümünde azalma ve pürüzsüz bir görünüm sağlamak mümkündür" ifadelerine yer verdi.