AK Parti’nin sokakta yaşayan köpekleri ‘uyutma’ adı altında öldürülmesini içeren yasa taslağına tepkiler sürerken sanatçı Sezen Aksu'dan anlamlı bir adım geldi. Sokakta yaşayan hayvanlara ilgisiyle de tanınan Aksu, evini sokak köpeklerine açarak sevenlerinin gönlünü bir kez daha kazandı.

Bir kedisi olan ünlü sanatçı Aksu’nun Bodrum'da olmadığı zamanlar için aylık ücretle bakıcı tuttuğu öğrenildi. Aksu'nun tuttuğu bakıcının sokak hayvanlarının bakımını düzenli bir şekilde yaptığı ve yanlarından ayrılmadığı konuşuluyor.