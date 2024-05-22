Uzaktan muayene, özellikle pandemi döneminde önemi artan bir sağlık hizmeti haline gelmişti. Şimdi ise SGK'nın desteğiyle daha geniş kitlelere ulaşacak. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında, gerekli teknolojik altyapıya sahip olan hastanelerde bu hizmetten yararlanmak mümkün olacak.

Nasıl randevu alınır?

Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak gerekiyor. Ancak aynı hastanede aynı uzmanlık dalı için günde sadece bir uzaktan muayene hakkınız olduğunu unutmayın.

Uzaktan muayenede neler yapılabilir?

Uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilecek uzaktan muayenelerde, doktorunuz gerekli gördüğü takdirde size e-reçete ve e-rapor düzenleyebilecek. Bu sayede ilaçlarınızı SGK anlaşmalı eczanelerden temin edebilir ve raporlu ilaçlarınızı kullanabilirsiniz.

Hangi hastaneler uzaktan muayene hizmeti veriyor?

Uzaktan muayene hizmeti, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında veriliyor. Eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri, dal hastaneleri ve semt poliklinikleri bu hizmet kapsamında yer alıyor.

Uzaktan muayene yeterli olmazsa ne olacak?

Uzaktan muayene sırasında doktorunuz, durumunuzu daha iyi değerlendirebilmek için sizi yüz yüze muayeneye çağırabilir. Bu durumda hastaneye giderek muayene olmanız gerekebilir.