USB teknolojisiyle ilgili kafa karışıklığına yol açan isimlendirme karmaşası nihayet sona eriyor. "USB 3.2 Gen 2" gibi teknik terimlerin yer aldığı eski isimlendirme şeması, yerini daha basit ve kullanıcı dostu bir sisteme bırakıyor. USB Implementers Forum (USB-IF) tarafından duyurulan yeni isimlendirme yöntemi, USB ürünlerinde hız değerlerini öne çıkararak kullanıcıların doğru seçim yapmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Artık USB ürün kutularında, örneğin “USB 80Gbps” gibi net ifadeler yer alacak. Bu, saniyede 80 gigabit aktarım hızına sahip bir cihaz satın aldığınızı doğrudan belirtirken, bir seviye altı için “USB 40Gbps” etiketi kullanılacak. Daha eski standartlar da yeni sisteme dahil edilerek "USB 20Gbps" ve "USB 10Gbps" gibi isimlendirmelerle etiketlenecek.

Kablolara ve dizüstü bilgisayarlara da yansıyacak

Yeni isimlendirme sistemi, yalnızca USB cihazları değil, kabloları da kapsıyor. Örneğin, yeni logolar kabloların hem veri aktarım hızını hem de şarj kapasitesini açıkça gösterecek. Bu, özellikle 240W gibi yüksek güç aktarım kapasitelerine sahip kablolar için büyük bir kolaylık sunacak.

Ayrıca dizüstü bilgisayar üreticilerinin de bu yeni logoları kullanmaya başlaması bekleniyor. PCWorld'ün haberine göre, Dell gibi büyük markalar bu uygulamaya geçebilir. Bu sayede kullanıcılar, bir cihazın USB performansını anlamak için teknik detaylara dalmak zorunda kalmayacak.

USB karmaşası son buluyor

2019 yılında USB 3.2 standardının piyasaya sürülmesiyle başlayan isimlendirme tartışmaları, "Gen 2x2" ve "SuperSpeed USB 20Gbps" gibi ifadelerin kafa karışıklığını artırmasıyla zirveye ulaşmıştı. Kullanıcıların "USB 3.2 Gen 1", "Gen 2" ve "Gen 2x2" arasında ayrım yapması oldukça zordu. Yeni sistemle birlikte bu karmaşık yapı tarihe karışıyor.

Yeni isimlendirme sistemi sayesinde USB teknolojisi, kullanıcılar için daha anlaşılır hale geliyor ve seçim süreci çok daha kolaylaşıyor. Bu sadeleşmenin, USB ürünlerinin kullanımını ve yaygınlığını artırması bekleniyor.