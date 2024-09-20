Trabzon'da öğleden sonra etkisini artıran şiddetli yağışlar, Yomra, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde sel, su baskınları ve heyelanlara neden oldu. Sürmene ilçesinde bir vatandaş sel sularında kaybolurken, Arsin'de bir çocuk heyelandan yaralı kurtarıldı.

Trabzon'un ilçelerinde felaketin boyutları

Trabzon’un dört ilçesi, şiddetli yağışlarla adeta felaketin eşiğine geldi. 16.30 itibariyle 100 kilogramın üzerinde yağış alan Yomra, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçeleri, sel baskınları ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. Arsin Yolüstü mahallesinde meydana gelen heyelanda yaralanan bir çocuk, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Arama çalışmaları sürüyor

Sürmene ilçesinin Çavuşlu mahallesinde yaşayan Ali Kemal Demir, mahalledeki selzedelere yardım etmek için evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Bölge halkı ve ekipler, Demir’i bulmak için seferber olmuş durumda. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD, jandarma ve gönüllüler katılıyor.

Araklı ilçesinde ise Bayram Halil Devlet Hastanesi sel sularının yükselmesi nedeniyle tahliye ediliyor. Hastane personeli ve hastalar güvenli bölgelere sevk edilirken, tahliye işlemlerinin hızla devam ettiği bildirildi.