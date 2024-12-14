2024 yılının son iki haftasına girerken otomobil kampanyaları hız kazandı. Markalar, stok eritme amacıyla cazip teklifler sunarken, bayiler ve satış noktaları da ekstra indirimlerle rekabete katılmaya başladı.

Kasım Verileri ve Satış Trendleri ODMD verilerine göre, 2024 yılı 11 aylık dönemde otomobil ve hafif ticari araç satışları 1 milyon sınırını aşarak 1.068.260 adete ulaştı. Otomobil satışları ise 845.530 adet oldu. Satışların yüzde 86,3'ü düşük ÖTV oranlarına sahip A, B ve C segmenti modellerden oluştu. C segmenti, yüzde 55,8 ile en yüksek paya sahipken, benzinli araçlar en çok tercih edilen motor tipi oldu.

Elektrikli Araçların Yükselişi Elektrikli araçlar, Ocak-Kasım 2024 arasında dizel araçları geçmek üzere. Benzinli araçlar yüzde 61,7 oranla en çok satılan motor tipi olurken, hibrit araçlar yüzde 17,7 payla ikinci sırada yer aldı. Elektrikli araçlar ise 83.298 adet satışla dizel araçları neredeyse yakaladı.

Markaların aralık ayı kampanyaları

Chery, Tiggo 8 Pro Max modelinde 300 bin TL 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi sunuyor. Omoda 5 Pro için ise 174 bin TL’ye kadar nakit indirim imkânı sağlanıyor.

Citroen, 250 bin TL kredi için 12 ay 0 faiz fırsatı sunarken, 200 bin TL'ye kadar 20 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi de öneriyor.

Togg, T10X modelleri için 800 bin TL’ye yüzde 0 faizli 12 ay kredi ve kurumsal müşterilere özel 1,5 milyon TL kredi sunuyor.

Kia, Yeni Picanto, Stonic ve Niro modellerinde 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlıyor. Ayrıca, elektrikli EV9 modeli için 750 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz avantajı sunuluyor.

Opel, 1 milyon TL’ye kadar 0 faizli kredi seçenekleri sunarak yılsonu kampanyalarını duyurdu.

Skoda, Fabia, Scala ve Kamiq modellerinde 150 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli kredi ve 1 milyon TL’ye kadar 12 ay vadeli kredi imkânı sağlıyor.

Renault, Clio modelinde 200 bin TL kredi ve 12 ay vade sunuyor.