DEM Parti TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Süreyya Önder, geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırıldı. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in ameliyata alındığı öğrenildi. DEM Parti ve Sağlık Bakanlığı, gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

DEM Parti: Sağlık durumu titizlikle takip ediliyor

Parti tarafından yapılan açıklamada, “Meclis Başkanvekilimiz Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi sürmektedir” denildi.

Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı

Edinilen bilgilere göre Önder, yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Sağlık durumuna ilişkin net bilgi henüz paylaşılmadı.

Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, “TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Süreyya Önder hastaneye kaldırılmış olup, tedavisi hastanede devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

İstanbul Valisi hastaneye gidiyor

Öte yandan, İstanbul Valisi Davut Gül’ün, Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.