TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizi geçirdiği ve acil olarak ameliyata alındığı açıklandı. Peki, Sırrı Süreyya Önder neden kalp krizi geçirdi? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamasına göre, Önder’in kalpten çıkan ana damarı olan aortta yırtılma meydana geldi. Bu durum acil müdahale gerektiren, yüksek ölüm riski taşıyan bir sağlık sorunu olarak biliniyor.

Sırrı Süreyya Önder neden hastaneye kaldırıldı?

Sırrı Süreyya Önder’in yaşadığı rahatsızlık sonrası ambulans çağrısının saat 22.10’da yapıldığı ve kalbinin ambulansta durduğu öğrenildi. Müdahale ile yeniden hayata döndürülen Önder, hızla ameliyata alındı. Ameliyatın 7-8 saat süreceği açıklanırken, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Aort yırtılması nedir? Kalp krizine yol açar mı?

kalpten çıkan ana atardamar olan aortun iç tabakasında yırtılma meydana gelmesiyle oluşur. Bu yırtılma, damar içinde yüksek basınçla akan kanın damar duvarlarını ayırmasına ve damarın işlevini yitirmesine neden olur.

Bu durum, çok kısa sürede kalp durmasına, organlara giden kanın kesilmesine ve ölüme neden olabilir. Kalp kriziyle karıştırılabilir ancak tıbben farklıdır.

Kimler risk altındadır? Hangi belirtilerle ortaya çıkar?

Aort yırtılması, genellikle aşağıdaki risk faktörlerine sahip bireylerde görülür:

Yüksek tansiyon hastaları

Sigara kullananlar

Kolesterol yüksekliği olanlar

Genetik damar hastalıkları (Marfan Sendromu gibi)

Şeker hastaları

Kalp kapağı veya damar hastalığı geçmişi olanlar

Yoğun stres altında yaşayanlar

Belirtiler:

Ani ve şiddetli göğüs ağrısı

Sırta vuran ağrı

Bayılma hissi

Nefes darlığı

Terleme ve soğukluk

Nabız farkı (kollarda farklı)

Sağlık Bakanı ne dedi?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sırrı Süreyya Önder’e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir.”

Ameliyat ne kadar sürecek? Hayati tehlike var mı?

İstanbul Valisi Davut Gül, ameliyatın yaklaşık 6-7 saat süreceğini belirtti. Hastane Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ise Önder’in hayati tehlikesinin sürdüğünü ve sürecin oldukça kritik olduğunu vurguladı.

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl?

DEM Parti yetkilileri ve Grup Başkanvekilleri Önder’i ziyaret etmek üzere İstanbul’a giderken, hastane önünde yoğun bir güvenlik önlemi alındı. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Önder’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlar, aort diseksiyonunun zamanında fark edilmesinin ve acil cerrahi müdahalenin hayati önemde olduğunu belirtiyor. Özellikle hipertansiyon hastalarının düzenli kontrol yaptırması, ilaçlarını ihmal etmemesi hayati riskleri azaltabiliyor.