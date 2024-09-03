Sivas'ın İmranlı ilçesinde, Ankara'dan Van'a giden 02 KD 571 plakalı yolcu otobüsü Sivas-Erzincan kara yolu Kemreli köyü mevkisinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Daha sonra öğreninenlere göre kazada toplamda 24 kişi yaralandı. Kazada can kaybı yaşanmadı.

Kaza, saat 22.30 sularında Sivas'ın İmranlı ilçesi yakınlarında, Erzincan istikametine gitmekte olan Yeşil Erciş firmasına ait 02 KD 571 plakalı otobüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Olay yerine İmranlı Arama Kurtarma Ekibi (İMAYKUT) ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı 24 yolcu, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazada can kaybı yaşanmadı.