Suriye'de Baas Partisi, muhaliflerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirerek partinin yarım asırdan fazla süren iktidarına son vermesinden günler sonra, çalışmalarını süresiz olarak askıya aldığını duyurdu. Partinin merkez yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "parti çalışmalarını ve faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya alma" kararı alındığı belirtildi. Bu kararla birlikte Baas Partisi'nin mal varlıkları ve fonlarının İçişleri ve Maliye bakanlıklarına devredileceği ifade edildi.

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmış ve 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi önemli illerde gruplar üstünlük sağlamıştı. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta giren gruplar, halkın da desteğiyle rejimi kontrol altına almayı başarmış ve Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarına son vermişti. Esad ise başkentten kaçmıştı.

Bu süreçte, Suriye Milli Ordusu da Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerini terör örgütü PKK/YPG'den kurtararak Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizlemişti. B