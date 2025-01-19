Türk hazır giyim sektörü, Almanya pazarında güçlü bir büyüme hedefliyor. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Almanya'nın en önemli tekstil fuarlarından biri olan Munich Fabric Start the Source Fuarı’na Türkiye’nin milli katılım organizasyonunu gerçekleştiriyor. Fuar, 21-22 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

Bu yıl EHKİB’in 2025’te düzenleyeceği ilk milli katılım fuarı olacak ve fuarda 10 Türk hazır giyim üreticisi firma yer alacak. Ayrıca, kumaş ve denim bölümleri de dahil edildiğinde, yaklaşık 180 Türk üretici ve ihracatçı firma fuarda ürünlerini sergileyecek. Almanya'nın 46 milyar dolarlık hazır giyim ithalatı ile dünya çapında ikinci büyük giyim ithalatçısı olduğunu belirten EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, bu fuarın Türk moda sektörünün uluslararası arenada daha güçlü bir yer edinmesi adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türk moda endüstrisinin Almanya'ya olan bağımlılığı

Sertbaş, Almanya'nın Türk moda endüstrisi için hala en büyük pazar olduğunu vurguladı. 2024 yılında Almanya'ya yapılan hazır giyim ihracatının 2.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ve Almanya'nın Türk hazır giyim sektörü için büyümeye devam eden bir pazar olduğunu belirtti. Ancak, küresel ekonomik durgunluğun etkisiyle, ihracatta geçen yıl %5'lik bir azalma yaşandığını da ekledi.

Almanya pazarındaki zorluklara karşı büyüme stratejisi geliştiriliyor

EHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, Türkiye’nin Almanya pazarındaki payını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Almanya’ya yapılan hazır giyim ihracatının geçen yıl %8 azalarak 275 milyon dolar seviyesinde kaldığını, ancak fuar gibi organizasyonlarla bu düşüşün tersine çevrilebileceğini belirtti. Türkiye, Almanya’nın üçüncü büyük giyim tedarikçisi konumunda yer alıyor. Bu fuar, Türk firmalarının Almanya pazarındaki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

EHKİB, 2024 yılı boyunca Almanya gibi hedef pazarlar için 4 farklı milli katılım fuarı düzenlemeyi planlıyor. 11-13 Şubat 2025 tarihlerinde Paris'teki PV Manufacturing Fuarı, bir sonraki büyük organizasyon olacak.