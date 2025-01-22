Türkiye, Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki yangın faciası ile yeni acılara sürüklendi. Türkiye’de son 22 yılda 24 facia yaşanırken “resmî verilere göre” bu facialarda 54 bin 780 kişi hayatını kaybetti. Ancak hiçbir devlet yetkilisi istifa etmedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin bulunduğu otelde sabaha karşı 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre 76 kişi hayatını kaybetti; biri ağır, 51 kişi yaralandı.

Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı.

Yangın sırasında panikleyen yurttaşlar, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak aşağıya inmeye çalıştı.

Yaşananların ardından soruşturma başlatıldı ve işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürü ile Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü olmak üzere 11 kişi kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili dört başmüfettiş ve altı savcı görevlendirildi.

Yangından sonra otelde yangın merdiveninin içeride olması, yangın alarmlarının devreye girmemesi, itfaiyenin geç gelmesi, denetim eksiklikleri gündeme geldi.

Otelin iç ve dış kaplamasının ahşap olduğu ve yangına dayanıklılığına dair yeterli önlemlerin alınmadığını belirten uzmanlar “Yaşanan can kayıplarının sorumluları denetim görevini yapmayan kurum ve kuruşlar ile kâr hırsıyla güvenlik tedbirlerini almaktan imtina eden sermaye sahiplerinden başkası değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Kartalkaya'daki facia ile birlikte hiçbir yetkilinin sorumluluk almaması ve hiçbir istifa gelmemesi ise yine gündem oldu.

Türkiye'de 2003’ten bu yana 24 facia oldu. Bu facialarda “resmî verilere göre” 54 bin 780 kişi öldü. Hiçbir yetkili ise istifa etmedi.

Fayn 'ın derlemesine göre 22 yıldaki facialar ve can kayıpları şöyle: