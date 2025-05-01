Çağdaş Hukukçular Derneği’ne göre 1 Mayıs’ta İstanbul genelinde gözaltı sayısı 180’e ulaştı. Müdahaleler devam ediyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da yaşanan müdahalelerde gözaltı sayısı artıyor. Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) kriz masası verilerine göre, gözaltına alınanların sayısı 180’e yükseldi. Taksim çevresi geniş güvenlik önlemleriyle çevrilirken, müdahaleler ara sokaklarda devam ediyor.

Taksim ve çevresi gece saatlerinden itibaren kapatıldı

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda Taksim Meydanı ve çevresi gece saatlerinden itibaren bariyerlerle kapatıldı. Metro istasyonları, otobüs durakları ve cadde girişleri güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapalı tutuldu.

Kadıköy kararı tartışma yarattı

DİSK, bu yılki resmi 1 Mayıs kutlamalarının Kadıköy'de yapılacağını duyurdu. Ancak bazı gruplar bu karara tepki göstererek Taksim’de toplanacaklarını açıkladı. Bu çağrılar üzerine polis, Taksim'e yönelmek isteyen gruplara müdahale etti.

Mecidiyeköy’de müdahale kameralara yansıdı

Mecidiyeköy’de toplanan bazı gruplar, polis müdahalesiyle karşılaştı. Halk TV kameralarına yansıyan görüntülerde göstericilerin yaka paça gözaltına alındığı, yerlerde sürüklendiği görüldü. Polis, basın mensuplarını da alandan uzaklaştırdı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Şişli’de

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, müdahalelerin yaşandığı Şişli bölgesine gelerek polis yetkilileriyle görüşmeye çalıştı. Ancak görüşmelerden şu ana kadar somut bir sonuç alınamadı.