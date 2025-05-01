İzmir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli sendika ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Gündoğdu Meydanı’nda kutlanıyor. Etkinlikler öncesinde DİSK, KESK, TMMOB, Türk-İş gibi oluşumlar, kentin farklı noktalarından kortejler oluşturarak yürüyüşe geçti. Kutlamalar saat 13.00’te başlayacak ve İlkay Akkaya konseriyle sona erecek.

İzmir’de kortejler yürüyüşe geçti

İzmir’de kutlamalar sabah saatlerinden itibaren hareketlendi. Katılımcılar belirlenen yürüyüş güzergâhlarında bir araya geldi:

Türk-İş : Alsancak Limanı

KESK : Cumhuriyet Meydanı

TMMOB : Kıbrıs Şehitleri Caddesi

DİSK: Basmane Meydanı

Özellikle Cumhuriyet Meydanı’nda çok sayıda sendika ve meslek örgütü toplandı. Renkli pankartlar ve sloganlarla yürüyüş kortejleri Gündoğdu Meydanı’na doğru ilerliyor.

Gündoğdu Meydanı’ndaki kutlamalarda emek, adalet, eşitlik ve özgürlük vurgusu öne çıkıyor. Meydana ulaşan kortejler, ortak açıklamalar ve dayanışma çağrılarıyla programı başlatacak.

Kutlama programı:

13.00: Açılış konuşmaları

13.30: Ortak bildiri ve açıklamalar

14.30: İlkay Akkaya konseri

Kutlamalar, güvenlik önlemleri altında, barışçıl ve coşkulu bir atmosferde devam ediyor.