İzmir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli sendika ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Gündoğdu Meydanı’nda kutlanıyor. Etkinlikler öncesinde DİSK, KESK, TMMOB, Türk-İş gibi oluşumlar, kentin farklı noktalarından kortejler oluşturarak yürüyüşe geçti. Kutlamalar saat 13.00’te başlayacak ve İlkay Akkaya konseriyle sona erecek.

İzmir’de 1 Mayıs Kutlamaları Gündoğdu Meydanı'nda Başladı (1)

İzmir’de kortejler yürüyüşe geçti

İzmir’de kutlamalar sabah saatlerinden itibaren hareketlendi. Katılımcılar belirlenen yürüyüş güzergâhlarında bir araya geldi:

  • Türk-İş: Alsancak Limanı

  • KESK: Cumhuriyet Meydanı

  • TMMOB: Kıbrıs Şehitleri Caddesi

  • DİSK: Basmane Meydanı

Özellikle Cumhuriyet Meydanı’nda çok sayıda sendika ve meslek örgütü toplandı. Renkli pankartlar ve sloganlarla yürüyüş kortejleri Gündoğdu Meydanı’na doğru ilerliyor.

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İzmir’de 1 Mayıs Kutlamaları Gündoğdu Meydanı'nda Başladı (4)

Gündoğdu Meydanı’ndaki kutlamalarda emek, adalet, eşitlik ve özgürlük vurgusu öne çıkıyor. Meydana ulaşan kortejler, ortak açıklamalar ve dayanışma çağrılarıyla programı başlatacak.

İzmir’de 1 Mayıs Kutlamaları Gündoğdu Meydanı'nda Başladı (3)

Kutlama programı:

  • 13.00: Açılış konuşmaları

  • 13.30: Ortak bildiri ve açıklamalar

  • 14.30: İlkay Akkaya konseri

Kutlamalar, güvenlik önlemleri altında, barışçıl ve coşkulu bir atmosferde devam ediyor.

İzmir’de 1 Mayıs Kutlamaları Gündoğdu Meydanı'nda Başladı (5)

Muhabir: Simge Akbulut