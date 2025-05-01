İzmir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli sendika ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Gündoğdu Meydanı’nda kutlanıyor. Etkinlikler öncesinde DİSK, KESK, TMMOB, Türk-İş gibi oluşumlar, kentin farklı noktalarından kortejler oluşturarak yürüyüşe geçti. Kutlamalar saat 13.00’te başlayacak ve İlkay Akkaya konseriyle sona erecek.
İzmir’de kortejler yürüyüşe geçti
İzmir’de kutlamalar sabah saatlerinden itibaren hareketlendi. Katılımcılar belirlenen yürüyüş güzergâhlarında bir araya geldi:
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Türk-İş: Alsancak Limanı
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KESK: Cumhuriyet Meydanı
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TMMOB: Kıbrıs Şehitleri Caddesi
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DİSK: Basmane Meydanı
Özellikle Cumhuriyet Meydanı’nda çok sayıda sendika ve meslek örgütü toplandı. Renkli pankartlar ve sloganlarla yürüyüş kortejleri Gündoğdu Meydanı’na doğru ilerliyor.
Gündoğdu Meydanı’ndaki kutlamalarda emek, adalet, eşitlik ve özgürlük vurgusu öne çıkıyor. Meydana ulaşan kortejler, ortak açıklamalar ve dayanışma çağrılarıyla programı başlatacak.
Kutlama programı:
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13.00: Açılış konuşmaları
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13.30: Ortak bildiri ve açıklamalar
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14.30: İlkay Akkaya konseri
Kutlamalar, güvenlik önlemleri altında, barışçıl ve coşkulu bir atmosferde devam ediyor.