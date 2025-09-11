CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan dava Ankara 3. Asliye Mahkemesi tarafından reddedildi. Kararın, kongreye atanan kayyumun görevine devam etmesinin önünü kapattığı belirtildi.

Mahkemeden esastan ret kararı

Ankara 3. Asliye Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davayı esastan reddetti.

CHP’nin avukatı Çağlayan, kararın kayyum uygulamasını geçersiz kıldığını belirterek, “Bu kararla kayyumun görevine devam etme durumu yok” dedi.

“Kayyum görevi yok sayılıyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi de kararı değerlendirerek, “Esastan verilmiş bir karar var. İstanbul’daki kayyumun görevi şu andan itibaren yok sayılıyor” ifadelerini kullandı.