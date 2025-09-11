Can Holding’e yönelik operasyon haberlerinin ardından Tekfen Holding hisseleri Borsa İstanbul’da sert şekilde geriledi. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, kendi tüzel kişiliğine yönelik herhangi bir tedbir veya yaptırım bulunmadığını duyurdu.

Tekfen’den KAP açıklaması

Tekfen Holding, operasyon haberlerinin ardından KAP’a yaptığı bildiride, Can Holding şirketlerinin kendi sermayesi içindeki pay oranlarına dikkat çekti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“11.09.2025 günü sabah saatlerinde basın organlarında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding ve bünyesindeki 121 şirkete kayyum atandığı bilgisi yer almıştır. Şirketimiz sermayesi içinde Can Grubu şirketlerinin toplam payı yüzde 17,56’dır. Şirketimize veya hisselerimize herhangi bir tedbir uygulanmamaktadır.”

Hisseler yüzde 10’a yakın geriledi

Operasyon haberleri sonrası Tekfen hisseleri Borsa İstanbul’da sert satışlarla yüzde 10’a yakın geriledi. Dün 91,40 seviyesinden kapanan hisse fiyatı, gün içinde 82,40 seviyesine kadar düştü.

Borsa analistleri, işlem hacmindeki artışa ve teknik göstergelerdeki sert kırılmalara dikkat çekti. Kısa vadede düşüş eğiliminin devam edebileceği ifade ediliyor.