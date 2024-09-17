Apple zirvede, Türk şirketleri listede

2024’ün en iyi şirketleri araştırmasında ABD merkezli Apple birinci sırada bulunurken, Türk şirketleri de listede kendine yer buldu. Araştırma, çalışan memnuniyeti, gelir artışı ve ESG (çevresel, sosyal, yönetişim) gibi kriterleri dikkate aldı.

Sabancı Holding en üstte

Listeye göre Türkiye’den ilk sırada yer alan Sabancı Holding, 405’inci sırada bulunuyor ve genel skoru 87,78. Sabancı Holding'i 87,74 puanla Koç Holding takip ediyor ve Koç Holding 499’uncu sırada yer alıyor.

Diğer Türk şirketleri

Türk şirketlerinden Akbank 81,97 puanla 820’inci sırada, Enka İnşaat ve Sanayi ise 79,67 puanla 887’inci sırada yer aldı. Bu başarı, Türk şirketlerinin uluslararası alandaki güçlü performansını gözler önüne seriyor.